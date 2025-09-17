Gate (GT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 16.84 $ 16.84 $ 16.84 24J Rendah $ 17.09 $ 17.09 $ 17.09 24J Tinggi 24J Rendah $ 16.84$ 16.84 $ 16.84 24J Tinggi $ 17.09$ 17.09 $ 17.09 Sepanjang Masa $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Harga Terendah $ 0.25754$ 0.25754 $ 0.25754 Perubahan Harga (1J) -0.09% Perubahan Harga (1D) +0.85% Perubahan Harga (7D) +2.06% Perubahan Harga (7D) +2.06%

Gate (GT) harga masa nyata ialah $17.06. Sepanjang 24 jam yang lalu, GT didagangkan antara $ 16.84 rendah dan $ 17.09 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GT sepanjang masa ialah $ 25.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.25754.

Dari segi prestasi jangka pendek, GT telah berubah sebanyak -0.09% sejak sejam yang lalu, +0.85% dalam 24 jam dan +2.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gate (GT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.04B$ 2.04B $ 2.04B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.12B$ 5.12B $ 5.12B Bekalan Peredaran 119.44M 119.44M 119.44M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Gate ialah $ 2.04B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GT ialah 119.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.12B.