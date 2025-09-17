GATSBY (GATSBY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00056008 $ 0.00056008 $ 0.00056008 24J Rendah $ 0.000573 $ 0.000573 $ 0.000573 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00056008$ 0.00056008 $ 0.00056008 24J Tinggi $ 0.000573$ 0.000573 $ 0.000573 Sepanjang Masa $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Harga Terendah $ 0.00052813$ 0.00052813 $ 0.00052813 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) +4.95% Perubahan Harga (7D) +4.95%

GATSBY (GATSBY) harga masa nyata ialah $0.00056254. Sepanjang 24 jam yang lalu, GATSBY didagangkan antara $ 0.00056008 rendah dan $ 0.000573 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GATSBY sepanjang masa ialah $ 1.006, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00052813.

Dari segi prestasi jangka pendek, GATSBY telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan +4.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GATSBY (GATSBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.40K$ 32.40K $ 32.40K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.25K$ 56.25K $ 56.25K Bekalan Peredaran 57.60M 57.60M 57.60M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GATSBY ialah $ 32.40K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GATSBY ialah 57.60M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.25K.