Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 24J Rendah $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 24J Tinggi $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 Sepanjang Masa $ 9.5$ 9.5 $ 9.5 Harga Terendah $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.10% Perubahan Harga (7D) +0.10%

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) harga masa nyata ialah $1.09. Sepanjang 24 jam yang lalu, GTUSDC didagangkan antara $ 1.089 rendah dan $ 1.09 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GTUSDC sepanjang masa ialah $ 9.5, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1.003.

Dari segi prestasi jangka pendek, GTUSDC telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +0.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.20M$ 42.20M $ 42.20M Bekalan Peredaran 13.69K 13.69K 13.69K Jumlah Bekalan 117,235,316.4293241 117,235,316.4293241 117,235,316.4293241

Had Pasaran semasa Gauntlet USDC Prime Morpho Vault ialah $ 14.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GTUSDC ialah 13.69K, dengan jumlah bekalan sebanyak 117235316.4293241. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.20M.