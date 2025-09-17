Gavun Wud (WUD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.92% Perubahan Harga (1D) -0.09% Perubahan Harga (7D) -7.32%

Gavun Wud (WUD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WUD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WUD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WUD telah berubah sebanyak +0.92% sejak sejam yang lalu, -0.09% dalam 24 jam dan -7.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gavun Wud (WUD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.67M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.67M Bekalan Peredaran 999.95B Jumlah Bekalan 999,948,772,050.0

Had Pasaran semasa Gavun Wud ialah $ 1.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WUD ialah 999.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 999948772050.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.67M.