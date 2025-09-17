GAY (GAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00293919$ 0.00293919 $ 0.00293919 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +0.14% Perubahan Harga (7D) +15.03% Perubahan Harga (7D) +15.03%

GAY (GAY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAY sepanjang masa ialah $ 0.00293919, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAY telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +0.14% dalam 24 jam dan +15.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GAY (GAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 32.69K$ 32.69K $ 32.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.69K$ 32.69K $ 32.69K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GAY ialah $ 32.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.69K.