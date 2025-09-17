GCoin (GC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01886617 $ 0.01886617 $ 0.01886617 24J Rendah $ 0.01982974 $ 0.01982974 $ 0.01982974 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01886617$ 0.01886617 $ 0.01886617 24J Tinggi $ 0.01982974$ 0.01982974 $ 0.01982974 Sepanjang Masa $ 0.064704$ 0.064704 $ 0.064704 Harga Terendah $ 0.00299223$ 0.00299223 $ 0.00299223 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -0.44% Perubahan Harga (7D) +43.55% Perubahan Harga (7D) +43.55%

GCoin (GC) harga masa nyata ialah $0.01896266. Sepanjang 24 jam yang lalu, GC didagangkan antara $ 0.01886617 rendah dan $ 0.01982974 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GC sepanjang masa ialah $ 0.064704, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00299223.

Dari segi prestasi jangka pendek, GC telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -0.44% dalam 24 jam dan +43.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GCoin (GC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GCoin ialah $ 1.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GC ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.91M.