GearUp (GUP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.328423$ 0.328423 $ 0.328423 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.52% Perubahan Harga (7D) +4.52%

GearUp (GUP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUP sepanjang masa ialah $ 0.328423, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GearUp (GUP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa GearUp ialah $ 9.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUP ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.68K.