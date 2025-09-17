Gecko Inu (GEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.87% Perubahan Harga (1D) -11.15% Perubahan Harga (7D) +34.59% Perubahan Harga (7D) +34.59%

Gecko Inu (GEC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEC sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEC telah berubah sebanyak -0.87% sejak sejam yang lalu, -11.15% dalam 24 jam dan +34.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gecko Inu (GEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 400.33K$ 400.33K $ 400.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 400.33K$ 400.33K $ 400.33K Bekalan Peredaran 66.19T 66.19T 66.19T Jumlah Bekalan 66,190,046,342,560.695 66,190,046,342,560.695 66,190,046,342,560.695

Had Pasaran semasa Gecko Inu ialah $ 400.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEC ialah 66.19T, dengan jumlah bekalan sebanyak 66190046342560.695. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 400.33K.