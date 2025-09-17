Gecky (GECKY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01823489$ 0.01823489 $ 0.01823489 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.09% Perubahan Harga (7D) +1.87% Perubahan Harga (7D) +1.87%

Gecky (GECKY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GECKY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GECKY sepanjang masa ialah $ 0.01823489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GECKY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.09% dalam 24 jam dan +1.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gecky (GECKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Bekalan Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Jumlah Bekalan 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Had Pasaran semasa Gecky ialah $ 36.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GECKY ialah 69.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.10K.