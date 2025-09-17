Apakah itu Gecoin (GEC)

Deflationary tokenomics Embracing the concept of deflationary tokenomics, the GEC token embodies a strategic tokenomic model designed to ensure sustained value appreciation. Unlike traditional currencies, where the supply can be adjusted at will, GEC operates on a fixed supply basis, fostering intrinsic value growth as demand escalates. As a utility token, GEC serves as a versatile tool within the Geco.one ecosystem. Users leverage GEC to acquire Elite Memberships, gaining access to a range of benefits in the Elite program, including reduced transaction costs. It's worth noting that GEC undergoes controlled supply reduction every quarter through a process known as burning, strategically designed to enhance the token's long-term value. During these burning events, GEC tokens used on the Geco.one exchange are systematically transferred to a secure wallet inaccessible to any party, effectively removing them from circulation. This meticulous approach ensures a gradual reduction in the token's total supply, thereby increasing its scarcity and strengthening its value proposition. Since its inception, a total of 173,105,106 GEC tokens have been minted, marking the beginning of this groundbreaking economic paradigm. Starting from the inaugural burning event on December 28, 2021, the primary goal has been to gradually reduce the total supply to the target threshold of 21 million GEC, representing approximately 12.13% of the initial issuance.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Gecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gecoin (GEC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gecoin (GEC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gecoin.

Semak Gecoin ramalan harga sekarang!

GEC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Gecoin (GEC)

Memahami tokenomik Gecoin (GEC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GEC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gecoin (GEC) Berapakah nilai Gecoin (GEC) hari ini? Harga langsung GEC dalam USD ialah 0.056907 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GEC ke USD? $ 0.056907 . Lihat Harga semasa GEC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gecoin? Had pasaran untuk GEC ialah $ 0.00 USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GEC? Bekalan edaran GEC ialah 0.00 USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GEC? GEC mencapai harga ATH sebanyak 0.281795 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GEC? GEC melihat harga ATL sebanyak 0.00116893 USD . Berapakah jumlah dagangan GEC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GECialah $ 0.24 USD . Adakah GEC akan naik lebih tinggi tahun ini? GEC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GECramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Gecoin (GEC) Kemas Kini Industri Penting