Geegoopuzzle (GGP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00400019 $ 0.00400019 $ 0.00400019 24J Rendah $ 0.00400145 $ 0.00400145 $ 0.00400145 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00400019$ 0.00400019 $ 0.00400019 24J Tinggi $ 0.00400145$ 0.00400145 $ 0.00400145 Sepanjang Masa $ 23.01$ 23.01 $ 23.01 Harga Terendah $ 0.0039999$ 0.0039999 $ 0.0039999 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -78.94% Perubahan Harga (7D) -78.94%

Geegoopuzzle (GGP) harga masa nyata ialah $0.00400112. Sepanjang 24 jam yang lalu, GGP didagangkan antara $ 0.00400019 rendah dan $ 0.00400145 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GGP sepanjang masa ialah $ 23.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0039999.

Dari segi prestasi jangka pendek, GGP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -78.94% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geegoopuzzle (GGP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 280.45$ 280.45 $ 280.45 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan ---- --

Had Pasaran semasa Geegoopuzzle ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 280.45. Bekalan edaran GGP ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak . Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 0.00.