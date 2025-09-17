geeked (GEEKED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.55% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) -7.90% Perubahan Harga (7D) -7.90%

geeked (GEEKED) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEEKED didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEEKED sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEEKED telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan -7.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

geeked (GEEKED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K Bekalan Peredaran 999.47M 999.47M 999.47M Jumlah Bekalan 999,466,496.320331 999,466,496.320331 999,466,496.320331

Had Pasaran semasa geeked ialah $ 17.50K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEEKED ialah 999.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999466496.320331. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.50K.