GEEQ (GEEQ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02109805 $ 0.02109805 $ 0.02109805 24J Rendah $ 0.02676599 $ 0.02676599 $ 0.02676599 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02109805$ 0.02109805 $ 0.02109805 24J Tinggi $ 0.02676599$ 0.02676599 $ 0.02676599 Sepanjang Masa $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 Harga Terendah $ 0.01944238$ 0.01944238 $ 0.01944238 Perubahan Harga (1J) +0.52% Perubahan Harga (1D) -12.31% Perubahan Harga (7D) -19.03% Perubahan Harga (7D) -19.03%

GEEQ (GEEQ) harga masa nyata ialah $0.02274329. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEEQ didagangkan antara $ 0.02109805 rendah dan $ 0.02676599 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEEQ sepanjang masa ialah $ 4.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01944238.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEEQ telah berubah sebanyak +0.52% sejak sejam yang lalu, -12.31% dalam 24 jam dan -19.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GEEQ (GEEQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Bekalan Peredaran 54.50M 54.50M 54.50M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GEEQ ialah $ 1.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEEQ ialah 54.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.27M.