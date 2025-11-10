Geez PNutz Harga Hari Ini

Harga langsung Geez PNutz (PNUTZ) hari ini ialah $ 0.322279, dengan 0.65% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PNUTZ kepada USD penukaran adalah $ 0.322279 setiap PNUTZ.

Geez PNutz kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 126,011, dengan bekalan edaran sebanyak 391.00K PNUTZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PNUTZ didagangkan antara $ 0.306524 (rendah) dan $ 0.327023 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.674176, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.129475.

Dalam prestasi jangka pendek, PNUTZ dipindahkan +0.79% dalam sejam terakhir dan +25.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Geez PNutz (PNUTZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.01K$ 126.01K $ 126.01K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 126.01K$ 126.01K $ 126.01K Bekalan Peredaran 391.00K 391.00K 391.00K Jumlah Bekalan 391,000.0 391,000.0 391,000.0

Had Pasaran semasa Geez PNutz ialah $ 126.01K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PNUTZ ialah 391.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 391000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 126.01K.