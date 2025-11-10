Tokenomik Geez PNutz (PNUTZ)

Lihat cerapan utama tentang Geez PNutz (PNUTZ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:21:51 (UTC+8)


Geez PNutz (PNUTZ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Geez PNutz (PNUTZ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 123.91K
Jumlah Bekalan:
$ 389.00K
Bekalan Edaran:
$ 389.00K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 123.91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.674176
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.129475
Harga Semasa:
$ 0.320533
Geez PNutz (PNUTZ) Maklumat

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

Laman Web Rasmi:
https://geezonape.com/
Kertas putih:
https://geezonape.com/docs

Tokenomik Geez PNutz (PNUTZ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Geez PNutz (PNUTZ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PNUTZ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PNUTZ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PNUTZ, terokai PNUTZ harga langsung token!

PNUTZ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PNUTZ? Halaman ramalan harga PNUTZ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

