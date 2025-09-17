Gegagedigedagedago (NUGGET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00937674$ 0.00937674 $ 0.00937674 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Gegagedigedagedago (NUGGET) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUGGET didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUGGET sepanjang masa ialah $ 0.00937674, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUGGET telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gegagedigedagedago (NUGGET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.90K$ 39.90K $ 39.90K Bekalan Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Jumlah Bekalan 999,911,284.7424296 999,911,284.7424296 999,911,284.7424296

Had Pasaran semasa Gegagedigedagedago ialah $ 39.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUGGET ialah 999.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999911284.7424296. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.90K.