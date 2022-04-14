Tokenomik Gegagedigedagedago (NUGGET)
Gegagedigedagedago (NUGGET) Maklumat
Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity.
At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide.
Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gegagedigedagedago (NUGGET), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Gegagedigedagedago (NUGGET): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Gegagedigedagedago (NUGGET) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NUGGET yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NUGGET yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik NUGGET, terokai NUGGET harga langsung token!
NUGGET Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju NUGGET? Halaman ramalan harga NUGGET kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.