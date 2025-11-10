GEI BEAR Harga Hari Ini

Harga langsung GEI BEAR (GEI) hari ini ialah $ 0.002725, dengan 4.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GEI kepada USD penukaran adalah $ 0.002725 setiap GEI.

GEI BEAR kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 189,171, dengan bekalan edaran sebanyak 69.42M GEI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GEI didagangkan antara $ 0.00269648 (rendah) dan $ 0.00285943 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00821529, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00139935.

Dalam prestasi jangka pendek, GEI dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan -10.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GEI BEAR (GEI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 189.17K$ 189.17K $ 189.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 189.17K$ 189.17K $ 189.17K Bekalan Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Jumlah Bekalan 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Had Pasaran semasa GEI BEAR ialah $ 189.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEI ialah 69.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69420539.8469265. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 189.17K.