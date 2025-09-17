Geist Dai (GDAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999788 $ 0.999788 $ 0.999788 24J Rendah $ 0.999817 $ 0.999817 $ 0.999817 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999788$ 0.999788 $ 0.999788 24J Tinggi $ 0.999817$ 0.999817 $ 0.999817 Sepanjang Masa $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 Harga Terendah $ 0.8911$ 0.8911 $ 0.8911 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.00%

Geist Dai (GDAI) harga masa nyata ialah $0.999788. Sepanjang 24 jam yang lalu, GDAI didagangkan antara $ 0.999788 rendah dan $ 0.999817 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GDAI sepanjang masa ialah $ 1.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.8911.

Dari segi prestasi jangka pendek, GDAI telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geist Dai (GDAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 910.35K$ 910.35K $ 910.35K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 910,539.9534583985 910,539.9534583985 910,539.9534583985

Had Pasaran semasa Geist Dai ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GDAI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 910539.9534583985. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 910.35K.