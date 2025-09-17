Geist ETH (GETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,434.33 $ 4,434.33 $ 4,434.33 24J Rendah $ 4,552.24 $ 4,552.24 $ 4,552.24 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,434.33$ 4,434.33 $ 4,434.33 24J Tinggi $ 4,552.24$ 4,552.24 $ 4,552.24 Sepanjang Masa $ 4,951.36$ 4,951.36 $ 4,951.36 Harga Terendah $ 899.38$ 899.38 $ 899.38 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +0.98% Perubahan Harga (7D) +2.86% Perubahan Harga (7D) +2.86%

Geist ETH (GETH) harga masa nyata ialah $4,496.23. Sepanjang 24 jam yang lalu, GETH didagangkan antara $ 4,434.33 rendah dan $ 4,552.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GETH sepanjang masa ialah $ 4,951.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 899.38.

Dari segi prestasi jangka pendek, GETH telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +0.98% dalam 24 jam dan +2.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geist ETH (GETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 498.4100179196806 498.4100179196806 498.4100179196806

Had Pasaran semasa Geist ETH ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GETH ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 498.4100179196806. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.24M.