Geist FTM (GFTM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.272435 $ 0.272435 $ 0.272435 24J Rendah $ 0.300592 $ 0.300592 $ 0.300592 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.272435$ 0.272435 $ 0.272435 24J Tinggi $ 0.300592$ 0.300592 $ 0.300592 Sepanjang Masa $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 Harga Terendah $ 0.164784$ 0.164784 $ 0.164784 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) -0.49% Perubahan Harga (7D) -5.88% Perubahan Harga (7D) -5.88%

Geist FTM (GFTM) harga masa nyata ialah $0.287957. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFTM didagangkan antara $ 0.272435 rendah dan $ 0.300592 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFTM sepanjang masa ialah $ 3.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.164784.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFTM telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan -5.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geist FTM (GFTM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 124.91M$ 124.91M $ 124.91M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 433,761,385.8331287 433,761,385.8331287 433,761,385.8331287

Had Pasaran semasa Geist FTM ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GFTM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 433761385.8331287. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 124.91M.