Geist fUSDT (GFUSDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.014$ 1.014 $ 1.014 Harga Terendah $ 0.9676$ 0.9676 $ 0.9676 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02%

Geist fUSDT (GFUSDT) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, GFUSDT didagangkan antara $ 1.0 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GFUSDT sepanjang masa ialah $ 1.014, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.9676.

Dari segi prestasi jangka pendek, GFUSDT telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geist fUSDT (GFUSDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.97M$ 7.97M $ 7.97M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 7,968,901.714395 7,968,901.714395 7,968,901.714395

Had Pasaran semasa Geist fUSDT ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GFUSDT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 7968901.714395. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.97M.