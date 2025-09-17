Geist USDC (GUSDC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999771 $ 0.999771 $ 0.999771 24J Rendah $ 0.999861 $ 0.999861 $ 0.999861 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999771$ 0.999771 $ 0.999771 24J Tinggi $ 0.999861$ 0.999861 $ 0.999861 Sepanjang Masa $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 Harga Terendah $ 0.885472$ 0.885472 $ 0.885472 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01%

Geist USDC (GUSDC) harga masa nyata ialah $0.999771. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUSDC didagangkan antara $ 0.999771 rendah dan $ 0.999861 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUSDC sepanjang masa ialah $ 1.016, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.885472.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUSDC telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geist USDC (GUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,673,295.304347 1,673,295.304347 1,673,295.304347

Had Pasaran semasa Geist USDC ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GUSDC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1673295.304347. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.67M.