Geist WBTC (GWBTC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 115,070 $ 115,070 $ 115,070 24J Rendah $ 117,317 $ 117,317 $ 117,317 24J Tinggi 24J Rendah $ 115,070$ 115,070 $ 115,070 24J Tinggi $ 117,317$ 117,317 $ 117,317 Sepanjang Masa $ 124,204$ 124,204 $ 124,204 Harga Terendah $ 15,612.91$ 15,612.91 $ 15,612.91 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) +0.43% Perubahan Harga (7D) +2.27% Perubahan Harga (7D) +2.27%

Geist WBTC (GWBTC) harga masa nyata ialah $115,716. Sepanjang 24 jam yang lalu, GWBTC didagangkan antara $ 115,070 rendah dan $ 117,317 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GWBTC sepanjang masa ialah $ 124,204, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 15,612.91.

Dari segi prestasi jangka pendek, GWBTC telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, +0.43% dalam 24 jam dan +2.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geist WBTC (GWBTC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.50M$ 13.50M $ 13.50M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 116.69492364 116.69492364 116.69492364

Had Pasaran semasa Geist WBTC ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 0.00. Bekalan edaran GWBTC ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 116.69492364. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.50M.