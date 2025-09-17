GEKKO (GEKKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -5.15% Perubahan Harga (1D) -6.27% Perubahan Harga (7D) +0.97% Perubahan Harga (7D) +0.97%

GEKKO (GEKKO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEKKO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEKKO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEKKO telah berubah sebanyak -5.15% sejak sejam yang lalu, -6.27% dalam 24 jam dan +0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GEKKO (GEKKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 127.56K$ 127.56K $ 127.56K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 339.42M$ 339.42M $ 339.42M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 200,000,000,000,000.0 200,000,000,000,000.0 200,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GEKKO ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 127.56K. Bekalan edaran GEKKO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 339.42M.