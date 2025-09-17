Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00117118 $ 0.00117118 $ 0.00117118 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00117118$ 0.00117118 $ 0.00117118 Sepanjang Masa $ 0.02640516$ 0.02640516 $ 0.02640516 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -2.89% Perubahan Harga (1D) +17.17% Perubahan Harga (7D) -18.38% Perubahan Harga (7D) -18.38%

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) harga masa nyata ialah $0.00110634. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEKKO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00117118 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEKKO sepanjang masa ialah $ 0.02640516, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEKKO telah berubah sebanyak -2.89% sejak sejam yang lalu, +17.17% dalam 24 jam dan -18.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gekko AI by Virtuals ialah $ 1.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEKKO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.11M.