Geko Base (GEKO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0070819$ 0.0070819 $ 0.0070819 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) -1.93% Perubahan Harga (7D) +10.07% Perubahan Harga (7D) +10.07%

Geko Base (GEKO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEKO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEKO sepanjang masa ialah $ 0.0070819, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEKO telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -1.93% dalam 24 jam dan +10.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geko Base (GEKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 300.95K$ 300.95K $ 300.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 300.95K$ 300.95K $ 300.95K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Geko Base ialah $ 300.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEKO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 300.95K.