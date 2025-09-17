Gemini (GEMINI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00116252 $ 0.00116252 $ 0.00116252 24J Rendah $ 0.00123522 $ 0.00123522 $ 0.00123522 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00116252$ 0.00116252 $ 0.00116252 24J Tinggi $ 0.00123522$ 0.00123522 $ 0.00123522 Sepanjang Masa $ 0.01696794$ 0.01696794 $ 0.01696794 Harga Terendah $ 0.00036$ 0.00036 $ 0.00036 Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +25.21% Perubahan Harga (7D) +25.21%

Gemini (GEMINI) harga masa nyata ialah $0.00117089. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEMINI didagangkan antara $ 0.00116252 rendah dan $ 0.00123522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEMINI sepanjang masa ialah $ 0.01696794, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00036.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEMINI telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +25.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gemini (GEMINI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,874,807.120027 999,874,807.120027 999,874,807.120027

Had Pasaran semasa Gemini ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEMINI ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999874807.120027. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.