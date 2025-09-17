Lagi Mengenai GEMINI

Gemini Logo

Gemini Harga (GEMINI)

Tidak tersenarai

1 GEMINI ke USD Harga Langsung:

$0.00117096
$0.00117096
-0.80%1D
mexc
USD
Gemini (GEMINI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:56:23 (UTC+8)

Gemini (GEMINI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00116252
$ 0.00116252
24J Rendah
$ 0.00123522
$ 0.00123522
24J Tinggi

$ 0.00116252
$ 0.00116252

$ 0.00123522
$ 0.00123522

$ 0.01696794
$ 0.01696794

$ 0.00036
$ 0.00036

-0.53%

-0.36%

+25.21%

+25.21%

Gemini (GEMINI) harga masa nyata ialah $0.00117089. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEMINI didagangkan antara $ 0.00116252 rendah dan $ 0.00123522 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEMINI sepanjang masa ialah $ 0.01696794, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00036.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEMINI telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +25.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gemini (GEMINI) Maklumat Pasaran

$ 1.18M
$ 1.18M

--
--

$ 1.18M
$ 1.18M

999.87M
999.87M

999,874,807.120027
999,874,807.120027

Had Pasaran semasa Gemini ialah $ 1.18M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEMINI ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999874807.120027. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.18M.

Gemini (GEMINI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gemini kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gemini kepada USD adalah $ -0.0000631558.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gemini kepada USD adalah $ -0.0001339156.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gemini kepada USD adalah $ +0.0003589776420393382.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.36%
30 Hari$ -0.0000631558-5.39%
60 Hari$ -0.0001339156-11.43%
90 Hari$ +0.0003589776420393382+44.21%

Apakah itu Gemini (GEMINI)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!

Gemini (GEMINI) Sumber

Laman Web Rasmi

Gemini Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gemini (GEMINI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gemini (GEMINI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gemini.

Semak Gemini ramalan harga sekarang!

GEMINI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gemini (GEMINI)

Memahami tokenomik Gemini (GEMINI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GEMINI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gemini (GEMINI)

Berapakah nilai Gemini (GEMINI) hari ini?
Harga langsung GEMINI dalam USD ialah 0.00117089 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GEMINI ke USD?
Harga semasa GEMINI ke USD ialah $ 0.00117089. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gemini?
Had pasaran untuk GEMINI ialah $ 1.18M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GEMINI?
Bekalan edaran GEMINI ialah 999.87M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GEMINI?
GEMINI mencapai harga ATH sebanyak 0.01696794 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GEMINI?
GEMINI melihat harga ATL sebanyak 0.00036 USD.
Berapakah jumlah dagangan GEMINI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GEMINIialah -- USD.
Adakah GEMINI akan naik lebih tinggi tahun ini?
GEMINI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GEMINIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.