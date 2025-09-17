Apakah itu Gemini Dollar (GUSD)

The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Gemini Dollar Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gemini Dollar (GUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gemini Dollar (GUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gemini Dollar.

Semak Gemini Dollar ramalan harga sekarang!

GUSD kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Gemini Dollar (GUSD)

Memahami tokenomik Gemini Dollar (GUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gemini Dollar (GUSD) Berapakah nilai Gemini Dollar (GUSD) hari ini? Harga langsung GUSD dalam USD ialah 0.999787 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GUSD ke USD? $ 0.999787 . Lihat Harga semasa GUSD ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gemini Dollar? Had pasaran untuk GUSD ialah $ 50.56M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GUSD? Bekalan edaran GUSD ialah 50.58M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GUSD? GUSD mencapai harga ATH sebanyak 3.3 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GUSD? GUSD melihat harga ATL sebanyak 0.78261 USD . Berapakah jumlah dagangan GUSD? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GUSDialah -- USD . Adakah GUSD akan naik lebih tinggi tahun ini? GUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Gemini Dollar (GUSD) Kemas Kini Industri Penting