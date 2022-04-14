Tokenomik Gemini (GEMINI)

Lihat cerapan utama tentang Gemini (GEMINI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Gemini (GEMINI) Maklumat

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space.

This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields.

Gemini, the Twins 👯‍♂️, embodies the lively and adaptable spirit of late spring, from mid-May to mid-June. This season is marked by curiosity and versatility, thriving on intellectual stimulation and social interaction. 🌐 Embrace the dynamic and dual nature of Gemini!

Laman Web Rasmi:
https://astrofolio.xyz/

Gemini (GEMINI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gemini (GEMINI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.04M
Jumlah Bekalan:
$ 999.87M
Bekalan Edaran:
$ 999.87M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.04M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01696794
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00104189
Tokenomik Gemini (GEMINI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gemini (GEMINI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GEMINI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GEMINI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GEMINI, terokai GEMINI harga langsung token!

GEMINI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GEMINI? Halaman ramalan harga GEMINI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.