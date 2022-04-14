Tokenomik GemLink (GLINK)
GemLink (GLINK) Maklumat
Gemlink is a cryptocurrency that prioritizes privacy and anonymity in transactions and data transfers. It is based on Zk-SNARK technology, which ensures efficient and secure-proof protocols. Gemlink aims to provide a fully secure and anonymous experience for users, with continuous updates and development to maintain a high level of privacy. The project also supports the development of applications and services based on private coins to meet various user needs. The tokenomics of Gemlink include Equihash algorithm, a block time of 60 seconds, and a block reward of 30 Gemlink. Halvings occur every 2,102,400 blocks, and a total of approximately 160,000,000 Gemlink coins will be mined. The premine blocks are divided into a development fund and an equity fund. Future native tokens will be created and stored in a vault for exchange with Gemlink tokens without generating inflation. Gemlink emphasizes the importance of masternodes in authorizing and storing the blockchain, ensuring network security. Masternode owners receive rewards and participate in the voting system for decision-making. Gemlink aims to divide its actions into four areas of development: MiracleBox wallet, AI Bot, game platform, and a cryptocurrency exchange with Gemlink token. Each area has specific plans for expansion and improvement. The MiracleBox wallet offers various features, including SWAP capabilities, support for masternodes, and integration with other wallets. The AI Bot utilizes advanced algorithms for market analysis and trading strategies. The game platform focuses on expanding game offerings and introducing social features. The cryptocurrency exchange with Gemlink token aims to provide a user-friendly platform with liquidity and security measures. Gemlink’s development plan prioritizes the user experience and aims to deliver the best services. The team will continue to work on expanding features, improving security, and integrating with other platforms to meet user expectations
GemLink (GLINK) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GemLink (GLINK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik GemLink (GLINK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik GemLink (GLINK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GLINK yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GLINK yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GLINK, terokai GLINK harga langsung token!
GLINK Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GLINK? Halaman ramalan harga GLINK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.