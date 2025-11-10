Gemo Harga Hari Ini

Harga langsung Gemo (GEMO) hari ini ialah $ 0.00060415, dengan 2.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GEMO kepada USD penukaran adalah $ 0.00060415 setiap GEMO.

Gemo kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 600,641, dengan bekalan edaran sebanyak 999.96M GEMO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GEMO didagangkan antara $ 0.00057717 (rendah) dan $ 0.00060952 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00097812, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00054608.

Dalam prestasi jangka pendek, GEMO dipindahkan -0.53% dalam sejam terakhir dan -11.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gemo (GEMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 600.64K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 600.64K Bekalan Peredaran 999.96M Jumlah Bekalan 999,964,985.272976

Had Pasaran semasa Gemo ialah $ 600.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEMO ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999964985.272976. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 600.64K.