Tokenomik Gemo (GEMO)

Lihat cerapan utama tentang Gemo (GEMO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:04:46 (UTC+8)
Gemo (GEMO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gemo (GEMO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 630.88K
Jumlah Bekalan:
$ 999.96M
Bekalan Edaran:
$ 999.96M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 630.88K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.0006309
Gemo (GEMO) Maklumat

GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.

Laman Web Rasmi:
https://www.gemsdao.io/

Tokenomik Gemo (GEMO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gemo (GEMO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GEMO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GEMO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GEMO, terokai GEMO harga langsung token!

GEMO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GEMO? Halaman ramalan harga GEMO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

mc_how_why_title
