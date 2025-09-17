gemxbt (GEMXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01046887$ 0.01046887 $ 0.01046887 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.59% Perubahan Harga (1D) -2.03% Perubahan Harga (7D) +3.75% Perubahan Harga (7D) +3.75%

gemxbt (GEMXBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEMXBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEMXBT sepanjang masa ialah $ 0.01046887, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEMXBT telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -2.03% dalam 24 jam dan +3.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

gemxbt (GEMXBT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 81.75K$ 81.75K $ 81.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 81.75K$ 81.75K $ 81.75K Bekalan Peredaran 949.93M 949.93M 949.93M Jumlah Bekalan 949,933,625.011424 949,933,625.011424 949,933,625.011424

Had Pasaran semasa gemxbt ialah $ 81.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEMXBT ialah 949.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949933625.011424. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 81.75K.