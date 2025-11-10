Gen Z Quant Harga Hari Ini

Harga langsung Gen Z Quant (QUANT) hari ini ialah $ 0.00031511, dengan 2.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa QUANT kepada USD penukaran adalah $ 0.00031511 setiap QUANT.

Gen Z Quant kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 315,053, dengan bekalan edaran sebanyak 999.81M QUANT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, QUANT didagangkan antara $ 0.00030352 (rendah) dan $ 0.00031834 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.06486, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0002901.

Dalam prestasi jangka pendek, QUANT dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -19.61% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gen Z Quant (QUANT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 315.05K$ 315.05K $ 315.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 315.05K$ 315.05K $ 315.05K Bekalan Peredaran 999.81M 999.81M 999.81M Jumlah Bekalan 999,806,769.579303 999,806,769.579303 999,806,769.579303

