GeneAlpha Harga Hari Ini

Harga langsung GeneAlpha (GA) hari ini ialah $ 0.0072979, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GA kepada USD penukaran adalah $ 0.0072979 setiap GA.

GeneAlpha kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,328, dengan bekalan edaran sebanyak 5.80M GA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.087988, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00680298.

Dalam prestasi jangka pendek, GA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -22.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GeneAlpha (GA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.33K$ 42.33K $ 42.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 72.98K$ 72.98K $ 72.98K Bekalan Peredaran 5.80M 5.80M 5.80M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa GeneAlpha ialah $ 42.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GA ialah 5.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 72.98K.