General Impressions Harga Hari Ini

Harga langsung General Impressions (GEN) hari ini ialah --, dengan 8.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GEN kepada USD penukaran adalah -- setiap GEN.

General Impressions kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,826.11, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GEN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.060835, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GEN dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -12.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

General Impressions (GEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa General Impressions ialah $ 9.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.83K.