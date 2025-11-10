BursaDEX+
Harga General Impressions langsung hari ini ialah 0 USD.GEN modal pasaran ialah 9,826.11 USD. Jejaki masa nyata GEN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga General Impressions langsung hari ini ialah 0 USD.GEN modal pasaran ialah 9,826.11 USD. Jejaki masa nyata GEN kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GEN

Maklumat Harga GEN

Apakah GEN

Laman Web Rasmi GEN

Tokenomik GEN

Ramalan Harga GEN

General Impressions Logo

General Impressions Harga (GEN)

Tidak tersenarai

1 GEN ke USD Harga Langsung:

--
----
+8.00%1D
USD
General Impressions (GEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:20:59 (UTC+8)

General Impressions Harga Hari Ini

Harga langsung General Impressions (GEN) hari ini ialah --, dengan 8.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GEN kepada USD penukaran adalah -- setiap GEN.

General Impressions kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,826.11, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GEN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.060835, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GEN dipindahkan -0.57% dalam sejam terakhir dan -12.50% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

General Impressions (GEN) Maklumat Pasaran

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

--
----

$ 9.83K
$ 9.83K$ 9.83K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa General Impressions ialah $ 9.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.83K.

General Impressions Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.060835
$ 0.060835$ 0.060835

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

+8.08%

-12.50%

-12.50%

General Impressions (GEN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga General Impressions kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga General Impressions kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga General Impressions kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga General Impressions kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+8.08%
30 Hari$ 0-53.36%
60 Hari$ 0-99.82%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk General Impressions

General Impressions (GEN) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GEN pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
General Impressions (GEN) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga General Impressions berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu General Impressions (GEN)

General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents.

Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents.

What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime.

More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.

General Impressions (GEN) Sumber

Laman Web Rasmi

