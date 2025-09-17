Generate Endless Money (GEM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00229302$ 0.00229302 $ 0.00229302 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) -3.32% Perubahan Harga (7D) -28.71% Perubahan Harga (7D) -28.71%

Generate Endless Money (GEM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEM sepanjang masa ialah $ 0.00229302, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEM telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, -3.32% dalam 24 jam dan -28.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Generate Endless Money (GEM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.59K$ 3.59K $ 3.59K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,916,158.574105 999,916,158.574105 999,916,158.574105

Had Pasaran semasa Generate Endless Money ialah $ 3.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEM ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999916158.574105. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.59K.