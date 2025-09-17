Generational Wealth (WEALTH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00296045$ 0.00296045 $ 0.00296045 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.29% Perubahan Harga (1D) -2.13% Perubahan Harga (7D) -8.71% Perubahan Harga (7D) -8.71%

Generational Wealth (WEALTH) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, WEALTH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WEALTH sepanjang masa ialah $ 0.00296045, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, WEALTH telah berubah sebanyak +1.29% sejak sejam yang lalu, -2.13% dalam 24 jam dan -8.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Generational Wealth (WEALTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 588.00K$ 588.00K $ 588.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 588.00K$ 588.00K $ 588.00K Bekalan Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Jumlah Bekalan 999,721,191.743005 999,721,191.743005 999,721,191.743005

Had Pasaran semasa Generational Wealth ialah $ 588.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran WEALTH ialah 999.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999721191.743005. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 588.00K.