GENESIS (GENESIS) harga masa nyata ialah $0.00001447. Sepanjang 24 jam yang lalu, GENESIS didagangkan antara $ 0.00001429 rendah dan $ 0.00001486 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GENESIS sepanjang masa ialah $ 0.00077961, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000544.
Dari segi prestasi jangka pendek, GENESIS telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +0.38% dalam 24 jam dan +6.10% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa GENESIS ialah $ 14.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GENESIS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.54K.
Pada hari ini, perubahan harga GENESIS kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GENESIS kepada USD adalah $ +0.0000033473.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GENESIS kepada USD adalah $ +0.0000038163.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GENESIS kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.38%
|30 Hari
|$ +0.0000033473
|+23.13%
|60 Hari
|$ +0.0000038163
|+26.37%
|90 Hari
|$ 0
|--
$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.
