$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.

Berapakah nilai GENESIS (GENESIS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GENESIS (GENESIS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Memahami tokenomik GENESIS (GENESIS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GENESIS (GENESIS) Berapakah nilai GENESIS (GENESIS) hari ini? Harga langsung GENESIS dalam USD ialah 0.00001447 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GENESIS ke USD? $ 0.00001447 . Lihat Harga semasa GENESIS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GENESIS? Had pasaran untuk GENESIS ialah $ 14.54K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GENESIS? Bekalan edaran GENESIS ialah 1.00B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GENESIS? GENESIS mencapai harga ATH sebanyak 0.00077961 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GENESIS? GENESIS melihat harga ATL sebanyak 0.00000544 USD . Berapakah jumlah dagangan GENESIS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GENESISialah -- USD . Adakah GENESIS akan naik lebih tinggi tahun ini? GENESIS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GENESISramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

