Genesis Worlds (GENESIS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.485444$ 0.485444 $ 0.485444 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) -19.93% Perubahan Harga (7D) -19.93%

Genesis Worlds (GENESIS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GENESIS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GENESIS sepanjang masa ialah $ 0.485444, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GENESIS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -19.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Genesis Worlds (GENESIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.29K$ 55.29K $ 55.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.29K$ 55.29K $ 55.29K Bekalan Peredaran 222.09M 222.09M 222.09M Jumlah Bekalan 222,089,100.1557073 222,089,100.1557073 222,089,100.1557073

Had Pasaran semasa Genesis Worlds ialah $ 55.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GENESIS ialah 222.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 222089100.1557073. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.29K.