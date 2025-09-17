Genius (GENI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -0.87% Perubahan Harga (7D) +4.65%

Genius (GENI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GENI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GENI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GENI telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.87% dalam 24 jam dan +4.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Genius (GENI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 322.85K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 683.05K Bekalan Peredaran 307.92B Jumlah Bekalan 651,478,072,672.4395

Had Pasaran semasa Genius ialah $ 322.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GENI ialah 307.92B, dengan jumlah bekalan sebanyak 651478072672.4395. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 683.05K.