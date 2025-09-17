GENIUS AI (GNUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 24J Rendah $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 24J Tinggi $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 Sepanjang Masa $ 45.26$ 45.26 $ 45.26 Harga Terendah $ 0.377066$ 0.377066 $ 0.377066 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) -0.24% Perubahan Harga (7D) +2.21% Perubahan Harga (7D) +2.21%

GENIUS AI (GNUS) harga masa nyata ialah $1.75. Sepanjang 24 jam yang lalu, GNUS didagangkan antara $ 1.51 rendah dan $ 1.75 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GNUS sepanjang masa ialah $ 45.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.377066.

Dari segi prestasi jangka pendek, GNUS telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, -0.24% dalam 24 jam dan +2.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GENIUS AI (GNUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.69M$ 21.69M $ 21.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.53M$ 26.53M $ 26.53M Bekalan Peredaran 12.42M 12.42M 12.42M Jumlah Bekalan 15,193,848.0 15,193,848.0 15,193,848.0

Had Pasaran semasa GENIUS AI ialah $ 21.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GNUS ialah 12.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15193848.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.53M.