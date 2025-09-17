GenomesDAO GENE ($GENE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04076945$ 0.04076945 $ 0.04076945 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.72% Perubahan Harga (7D) +5.72%

GenomesDAO GENE ($GENE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $GENE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $GENE sepanjang masa ialah $ 0.04076945, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $GENE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GenomesDAO GENE ($GENE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.60K$ 140.60K $ 140.60K Bekalan Peredaran 270.85M 270.85M 270.85M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GenomesDAO GENE ialah $ 38.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GENE ialah 270.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.60K.