GenomesDAO GENE Logo

GenomesDAO GENE Harga ($GENE)

Tidak tersenarai

1 $GENE ke USD Harga Langsung:

$0.0001406
$0.0001406$0.0001406
0.00%1D
mexc
USD
GenomesDAO GENE ($GENE) Carta Harga Langsung
GenomesDAO GENE ($GENE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04076945
$ 0.04076945$ 0.04076945

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.72%

+5.72%

GenomesDAO GENE ($GENE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $GENE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $GENE sepanjang masa ialah $ 0.04076945, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $GENE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GenomesDAO GENE ($GENE) Maklumat Pasaran

$ 38.08K
$ 38.08K$ 38.08K

--
----

$ 140.60K
$ 140.60K$ 140.60K

270.85M
270.85M 270.85M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GenomesDAO GENE ialah $ 38.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GENE ialah 270.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.60K.

GenomesDAO GENE ($GENE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GenomesDAO GENE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GenomesDAO GENE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GenomesDAO GENE kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GenomesDAO GENE kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+7.79%
60 Hari$ 0+71.53%
90 Hari$ 0--

Apakah itu GenomesDAO GENE ($GENE)

We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.

GenomesDAO GENE ($GENE) Sumber

Laman Web Rasmi

GenomesDAO GENE Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GenomesDAO GENE ($GENE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GenomesDAO GENE ($GENE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GenomesDAO GENE.

Semak GenomesDAO GENE ramalan harga sekarang!

Tokenomik GenomesDAO GENE ($GENE)

Memahami tokenomik GenomesDAO GENE ($GENE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token $GENE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GenomesDAO GENE ($GENE)

Berapakah nilai GenomesDAO GENE ($GENE) hari ini?
Harga langsung $GENE dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa $GENE ke USD?
Harga semasa $GENE ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran GenomesDAO GENE?
Had pasaran untuk $GENE ialah $ 38.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran $GENE?
Bekalan edaran $GENE ialah 270.85M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) $GENE?
$GENE mencapai harga ATH sebanyak 0.04076945 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa $GENE?
$GENE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan $GENE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk $GENEialah -- USD.
Adakah $GENE akan naik lebih tinggi tahun ini?
$GENE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak $GENEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
GenomesDAO GENE ($GENE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

