Genopets Harga Hari Ini

Harga langsung Genopets (GENE) hari ini ialah $ 0.00706428, dengan 5.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GENE kepada USD penukaran adalah $ 0.00706428 setiap GENE.

Genopets kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 604,727, dengan bekalan edaran sebanyak 85.60M GENE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GENE didagangkan antara $ 0.00670067 (rendah) dan $ 0.00724336 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 37.83, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00512048.

Dalam prestasi jangka pendek, GENE dipindahkan +0.34% dalam sejam terakhir dan +7.06% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Genopets (GENE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 604.73K$ 604.73K $ 604.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 706.43K$ 706.43K $ 706.43K Bekalan Peredaran 85.60M 85.60M 85.60M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

