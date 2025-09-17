Apakah itu GensoKishi Metaverse (MV)

GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

GensoKishi Metaverse (MV) Sumber Laman Web Rasmi

GensoKishi Metaverse Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GensoKishi Metaverse (MV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GensoKishi Metaverse (MV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GensoKishi Metaverse.

Semak GensoKishi Metaverse ramalan harga sekarang!

MV kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik GensoKishi Metaverse (MV)

Memahami tokenomik GensoKishi Metaverse (MV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token MV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GensoKishi Metaverse (MV) Berapakah nilai GensoKishi Metaverse (MV) hari ini? Harga langsung MV dalam USD ialah 0.00947771 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa MV ke USD? $ 0.00947771 . Lihat Harga semasa MV ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GensoKishi Metaverse? Had pasaran untuk MV ialah $ 3.79M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran MV? Bekalan edaran MV ialah 399.74M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) MV? MV mencapai harga ATH sebanyak 1.66 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa MV? MV melihat harga ATL sebanyak 0.00428504 USD . Berapakah jumlah dagangan MV? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk MVialah -- USD . Adakah MV akan naik lebih tinggi tahun ini? MV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak MVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

GensoKishi Metaverse (MV) Kemas Kini Industri Penting