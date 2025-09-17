GENZAI by Virtuals (GENZAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00112793$ 0.00112793 $ 0.00112793 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) -1.49% Perubahan Harga (7D) -36.83% Perubahan Harga (7D) -36.83%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GENZAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GENZAI sepanjang masa ialah $ 0.00112793, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GENZAI telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -1.49% dalam 24 jam dan -36.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.44K$ 52.44K $ 52.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 58.27K$ 58.27K $ 58.27K Bekalan Peredaran 900.00M 900.00M 900.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GENZAI by Virtuals ialah $ 52.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GENZAI ialah 900.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 58.27K.