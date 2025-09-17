GeoDB (GEO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.57% Perubahan Harga (7D) +3.57%

GeoDB (GEO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GEO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GEO sepanjang masa ialah $ 5.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GEO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GeoDB (GEO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 31.55K$ 31.55K $ 31.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.25K$ 62.25K $ 62.25K Bekalan Peredaran 177.40M 177.40M 177.40M Jumlah Bekalan 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Had Pasaran semasa GeoDB ialah $ 31.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GEO ialah 177.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 350000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.25K.