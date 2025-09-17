GertrudeDataPig (GDP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01503385$ 0.01503385 $ 0.01503385 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.69% Perubahan Harga (7D) -0.69%

GertrudeDataPig (GDP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GDP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GDP sepanjang masa ialah $ 0.01503385, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GDP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GertrudeDataPig (GDP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 219.03K$ 219.03K $ 219.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 219.03K$ 219.03K $ 219.03K Bekalan Peredaran 688.82M 688.82M 688.82M Jumlah Bekalan 688,823,756.18134 688,823,756.18134 688,823,756.18134

Had Pasaran semasa GertrudeDataPig ialah $ 219.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GDP ialah 688.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 688823756.18134. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 219.03K.