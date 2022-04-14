Tokenomik GertrudeDataPig (GDP)

Lihat cerapan utama tentang GertrudeDataPig (GDP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
GertrudeDataPig (GDP) Maklumat

DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.

Laman Web Rasmi:
https://datapig.xyz/
Kertas putih:
https://www.vana.org/posts/datapig

GertrudeDataPig (GDP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GertrudeDataPig (GDP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 222.91K
$ 222.91K$ 222.91K
Jumlah Bekalan:
$ 688.82M
$ 688.82M$ 688.82M
Bekalan Edaran:
$ 688.82M
$ 688.82M$ 688.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 222.91K
$ 222.91K$ 222.91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01503385
$ 0.01503385$ 0.01503385
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00017677
$ 0.00017677$ 0.00017677
Harga Semasa:
$ 0.00032361
$ 0.00032361$ 0.00032361

Tokenomik GertrudeDataPig (GDP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GertrudeDataPig (GDP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GDP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GDP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GDP, terokai GDP harga langsung token!

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.